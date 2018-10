Material que antes era distribuído gratuitamente junto às contas de água, agora está em formato digital

publicado em 08/10/2018

Saev Ambiental disponibiliza, neste mês das crianças, 35 edições do Jornal do Saevinho que conta com diversas lições sobre o uso racional dos recursos hídricos, meio ambiente, reciclagem, atividades, piadinhas, charadas e informações de projetos realizados pela Autarquia.

O Jornal do Saevinho era distribuído gratuitamente junto com as contas de água entre 2010 e 2013 e está de volta este ano. O material é voltado para a criançada que pode aprender de forma lúdica sobre questões ambientais realizando a leitura e se divertindo com as atividades. Um conteúdo educativo como jogos, desenhos para colorir e maquetes que podem ser usadas pelos professores em sala de aula, também estão disponíveis no site.

"Resolvemos disponibilizar este material para as crianças aprenderem mais sobre o meio ambiente. É um estímulo à leitura e escrita e pode ser utilizado em sala de aula", explica o pedagogo Leandro Ferreira, responsável pelo material.