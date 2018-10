A tradicional quermesse começa neste sábado e será realizada no Centro Paroquial de Eventos

publicado em 06/10/2018

A Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga realiza neste mês de outubro as festividades em honra da padroeira (Foto: Divulgação/Pascom Catedral)

A Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga realiza neste mês de outubro as festividades em honra da padroeira. A tradicional quermesse começa neste sábado e será realizada no Centro Paroquial de Eventos.

Nos próximos sábados, 13 e 20 do mês de outubro, e em especial na sexta-feira, 12, Dia da Padroeira, também será realizada a quermesse. A paróquia conta com a colaboração da comunidade também com a doação de prendas e patrocínio do bingo.

Durante o período de quermesse também será realizado o tradicional Concurso Boneca e Boneco Vivos, nos quais as crianças aprendem a colaborar com a Igreja desde pequenas.

Até o dia 11 de outubro será realizada a Novena. No dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, serão celebradas missas no período da manhã e da tarde.