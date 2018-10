Duas urnas eletrônicas apresentaram problemas em Votuporanga

publicado em 07/10/2018

Duas urnas eletrônicas apresentaram problemas em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Logo nas primeiras horas após as portas dos locais de votação serem abertos a população, duas urnas eletrônicas apresentaram problemas em Votuporanga. As seções 156 e 128 da Escola "Prof. Cícero Barbosa Lima Junior", localizada na rua Brasília, 3474, no Vale do Sol, tiveram atraso de cerca de 1h até liberar as urnas para votação. Os problemas provocaram filas na unidade de ensino.