Ofertas para a compra serão recebidas pela Administração até o início da tarde da próxima quarta-feira; recursos serão destinados para solucionar problemas com enchentes

publicado em 15/10/2018

O processo licitatório inicia-se às 14h, 30 minutos após o prazo final para recebimento dos envelopes. (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Até às 13h30 da próxima quarta-feira (17/10), a Prefeitura de Votuporanga receberá, em envelope fechado, as ofertas referentes aos terrenos colocados à venda pela Administração. O processo licitatório inicia-se às 14h, 30 minutos após o prazo final para recebimento dos envelopes das pessoas interessadas. Vale destacar que os 35 terrenos que estão sendo vendidos, não são mais de serventia à Administração.

A expectativa de arrecadação com as vendas gira em torno de R$ 4,2 milhões, que deverão ser empregados para custear obras antienchentes, solucionando os pontos de inundação na cidade, nos períodos de chuvas mais intensas. Parte do recurso arrecadado também será empregado para a execução do prolongamento da Av. Wilson Foz com pavimentação.

“A Administração coloca à venda esses 35 terrenos que não estão sendo utilizados pela Prefeitura com a intenção de custear as obras, sem que sejam necessários financiamentos por parte do município. O nosso compromisso é agir com responsabilidade e boa gestão”, destacou o Prefeito João Dado.

Terrenos

Dos 35 terrenos colocados à venda, 12 deles estão abertos para compra por qualquer interessado segundo o maior preço ofertado e outros 23 são específicos para lindeiros, ou seja, os vizinhos dos lotes.

Os 12 terrenos colocados à venda sob maior preço estão em diversos bairros da cidade entre eles Monte Verde, Distritos Industriais e Parque Guarani. Os valores variam de R$ 1,6 mil a R$ 829,4 mil.

O pagamento pode ser à vista com 20% de desconto ou em até 10 vezes, sendo que se optar pelo pagamento a prazo, a qualquer momento poderá quitar as parcelas vincendas obtendo 2% de desconto em cada parcela. O edital completo com todas as orientações aos compradores está disponível no site da Prefeitura – www.votuporanga.sp.gov.br no link “Cidadão”, seguido por “Licitações” e “Concorrência”.

Os 23 lotes à venda para lindeiros estão, em sua maioria, no Jardim Canaã, Paineiras e em vários pontos da rua Paraíba. Os valores variam de R$ 1,4 mil a R$ 30 mil. Os lindeiros serão notificados individualmente sobre a documentação necessária e a forma de pagamento e, após isso, o interessado deve protocolar a intenção de compra na Central de Atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15 horas.

Melhorias

Para solucionar problemas de inundação em alguns locais, diversas obras já foram realizadas na rua Padre Izidoro Paranhos e que já registraram bons resultados, no entanto, novos investimentos são necessários, assim como na esquina das ruas Ceará e Sergipe.