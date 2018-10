Ação iniciada pelas equipes da Secretaria da Cidade é realizada à noite, período de menor movimentação

publicado em 08/10/2018

Prefeitura realiza manutenção das Palmeiras da rua Amazonas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio das equipes da Secretaria da Cidade, realiza nesta semana a poda de manutenção das palmeiras leque (Washingtonias robustas) da Rua Amazonas. Cerca de 200 exemplares da espécie devem passar pelo processo inclui retirada das folhas secas do alto das copas. Esta é a segunda vez no ano que o procedimento é realizado, a fim de garantir a luminosidade adequada, harmonia e o crescimento saudável das espécies no local.

A ação é desenvolvida no período da noite para não interferir na movimentação do comércio, bem como no tráfego de veículos e pedestres, que é menor neste período. Os trechos da Rua Amazonas são interditados no decorrer da noite, sobretudo entre 18h30 e 23h.

O trabalho iniciado pelo trecho entre as Ruas Itacolomi e Tocantins, segue para os quarteirões da Tietê com a Mato Grosso; após, Mato Grosso e Alagoas; Alagoas até Ceará; e, para finalizar, a Alameda Padre Edemur. A previsão é que o serviço seja concluído nos próximos dias.

Retirada de Palmeira Comprometida