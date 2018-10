As abordagens foram na noite de quarta-feira e passaram por áreas em torno do Velório Municipal e Santa Casa, praça São Bento, Terminal Rodoviário, praça Santa Luzia e Concha Acústica

publicado em 18/10/2018

ação resultou no acolhimento temporário de três moradores de rua (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Direitos Humanos, realizou, na noite desta quarta-feira (17/10), ação em diversas praças e pontos da cidade com intuito de identificador moradores de rua e pessoas em situação de risco. Os trabalhos foram coordenados pelo Secretário Gilvan Carlos dos Santos e executados pelos servidores da pasta, André Figueiredo, Itamar Rodrigues e Carlitos Singolani. A equipe também contou com importante apoio da Polícia Militar de Votuporanga, sob o comando da Tenente Sara.

As abordagens percorreram áreas em torno do Velório Municipal e Santa Casa, praça São Bento, Terminal Rodoviário, praça Santa Luzia e Concha Acústica. A ação resultou no acolhimento temporário de três moradores de rua, dois deles serão encaminhados para clínicas de tratamento contra o alcoolismo e outro, com passagem rodoviária cedida pela Prefeitura, foi encaminhado para sua cidade natal, após contato com familiares.

A ação ainda identificou outras situações de moradores de rua com familiares e residência fixa na cidade. Nestes casos, os funcionários da Secretaria de Direitos Humanos e a Polícia Militar aconselharam os indivíduos a retornarem aos seu lares para reestabelecer os vínculos familiares e, com isso, não ficarem expostos aos riscos das ruas.