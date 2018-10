Cerimônia será realizada às 8 horas, seguida pelas competições do Torneio Regional de Natação da Federação Aquática Paulista

publicado em 16/10/2018

O Parque Aquático conta com piscina olímpica obedecendo às medidas oficiais (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O Prefeito João Dado inaugura, neste sábado (20/10), às 8 horas, o Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho", localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin. Logo em seguida, os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga competem no Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, evento promovido pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista. O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.

Deverão participar da cerimônia, o Secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Estado, Cacá Camargo, e o Chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo, Aldo Rebelo, responsável, à época, enquanto Deputado Federal, pela coordenação da emenda de bancada para liberação de recursos investidos na construção da obra.

O Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho" conta com piscina olímpica obedecendo às medidas oficiais de 50 metros de cumprimento por 25 de largura e 1,8 metros de profundidade. São 2,25 milhões de litros de água. As arquibancadas possuem capacidade para 1 mil pessoas.

Parte da equipe administrativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer trabalhará no espaço, localizado em área de 5 mil m², que conta ainda com bilheteria, dois vestiários, duas salas de aula, laboratório e salas de atendimento, avaliação técnica, manutenção e de coordenação.