publicado em 09/10/2018

A Prefeitura de Votuporanga assinou, na última sexta-feira (5/10), o contrato com a nova empresa que dará continuidade ao Concurso Público Nº 003/2017, publicado no Diário Oficial desta terça-feira (9/10). A empresa contratada para a elaboração, organização, divulgação, aplicação das provas práticas, avaliação psicológica e curso introdutório de formação inicial e continuada, bem como a correção das mesmas, análise de recurso e outros foi a Consesp - Concursos Residências Médicas Avaliações e Pesquisas Ltda.

A necessidade da contratação de uma nova empresa se deu após a rescisão amigável com a empresa Cetro, que não conseguiu cumprir os prazos previstos para o andamento do concurso. O novo contrato tem vigência de 12 meses, entretanto, a Prefeitura solicitou agilidade no andamento das etapas que faltam, visto a necessidade das contratações.

Neste momento, a Prefeitura está em contato com a empresa para definição do cronograma com as datas das próximas etapas. Vale ressaltar, que os candidatos não serão prejudicados, já que essa nova empresa apenas dará continuidade ao concurso, mantendo o que já foi feito.

Homologação Parcial

No início deste mês, a Prefeitura homologou parcialmente o Concurso Público Nº 003/2017 para alguns cargos que haviam concluídos todas as etapas do processo. Desta forma, dois aprovados já foram convocados para se apresentar com a documentação para admissão, através de publicação no Diário Oficial.

Fazem parte destes cargos homologados e que já podem ser convocados, a critério da Administração: Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial, Agente Operacional V – Cozinha e Merenda Escolar II, Técnico em Saúde III – Apoio Odontológico; Analista do Executivo XVI – Engenharia Elétrica; Especialista em Saúde I – Terapia Ocupacional; Especialista em Saúde XI – Odontologia; Especialista em Saúde XV – Medicina do Trabalho e Especialista em Saúde XXV – Odontologia PSF.

Os cargos que ainda precisam passar pelas etapas de prova prática, avaliação psicológica e/ou curso introdutório são: Serviços Gerais, Serviços Funerários, Alvenaria e Construção, Borracharia, Jardinagem, Carpintaria, Pintura, Manutenção Hidráulica, Manutenção Elétrica, Topografia II, Assistente Social, Psicologia, Enfermagem, Educador Social, Cuidador Residente, Visitação Sanitária, Enfermagem II, Fiscalização de Trânsito, Cuidador Social, Agente Comunitário de Saúde, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas II, Cursos Livres em Artes Musicais, Artesanato, Expressão Corporal e Informática.