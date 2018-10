Profissionais estão sendo chamados para as áreas da Educação, Saúde, Cidade e Administração; no ano de 2018 já foram convocados 122 candidatos

publicado em 02/10/2018

Prefeitura convoca mais 19 candidatos aprovados em concursos (Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga publicou, na edição do Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (2/10), convocações para apresentação de mais 19 candidatos aprovados em concursos públicos da Municipalidade. Todos deverão comparecer no dia 09 de outubro, às 8 horas, na Secretaria da Cidade, munidos da documentação necessária para realização de exame médico admissional.

Os candidatos convocados são para Educação, Administração, Cidade e para a área da Saúde, entre eles, dois profissionais de odontologia (um especialista e outro apoio) aprovados no concurso 003/2017, homologado parcialmente pela Prefeitura na última segunda-feira (1/10).

Concurso 003/2017

A homologação parcial do último concurso realizado pela Prefeitura de Votuporanga, de número 003/2017, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da última segunda-feira (1/10). Desta forma, os candidatos aprovados para preenchimento dos cargos relacionados na homologação já podem ser convocados de acordo com as necessidades da Administração, assim como ocorreu com os dois profissionais de odontologia convocados nesta terça-feira.

Fazem parte da homologação parcial os classificados para os cargos de: Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial, Agente Operacional V – Cozinha e Merenda Escolar II, Técnico em Saúde III – Apoio Odontológico; Analista do Executivo XVI – Engenharia Elétrica; Especialista em Saúde I – Terapia Ocupacional; Especialista em Saúde XI – Odontologia; Especialista em Saúde XV – Medicina do Trabalho e Especialista em Saúde XXV – Odontologia PSF.

O concurso segue em andamento para os candidatos aos demais cargos que ainda precisam passar pelas etapas de prova prática, avaliação psicológica e/ou curso introdutório. Fazem parte dessa situação os candidatos aos cargos de: Serviços Gerais, Serviços Funerários, Alvenaria e Construção, Borracharia, Jardinagem, Carpintaria, Pintura, Manutenção Hidráulica, Manutenção Elétrica, Topografia II, Assistente Social, Psicologia, Enfermagem, Educador Social, Cuidador Residente, Visitação Sanitária, Enfermagem II, Fiscalização de Trânsito, Cuidador Social, Agente Comunitário de Saúde, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas II, Cursos Livres em Artes Musicais, Artesanato, Expressão Corporal e Informática.

Para estes cargos, a Prefeitura finaliza licitação para contratação de nova empresa que dará continuidade ao concurso, após Rescisão Amigável do contrato com a empresa Cetro Concursos Públicos Consultoria e Administração. “É importante deixar claro que os candidatos que participam do concurso não terão prejuízos. Todas as etapas já realizadas estão mantidas. A nova empresa somente dará continuidade ao concurso”, ressaltou o Secretário Miguel Maturana Filho.

Convocações deste ano