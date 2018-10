Projeto conta com tomadas para carregar equipamentos eletrônicos; meta é cobrir todos os pontos da cidade

publicado em 23/10/2018

A empresa contratada tem 12 meses para entrega dos 25 pontos (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga busca diariamente levar conforto e comodidade aos cidadãos que usufruem dos serviços oferecidos pela Administração Municipal. No transporte público, o Prefeito João Dado tem a intenção de cobrir todos os pontos de ônibus até o final de sua gestão. O primeiro passo para a concretização dessa meta já está sendo executado, com a contratação da empresa que fará a melhoria, inicialmente, em 25 pontos.

De acordo com último levantamento da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, a cidade possui 240 pontos de ônibus, sendo 27 com abrigo. A empresa contratada tem 12 meses para entrega dos 25 pontos a serem instalados em locais estratégicos.

Os cinco primeiros que receberão cobertura estão na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre a Avenida Nasser Marão e Avenida Jerônimo Figueira da Costa (Calçada Fachinni); na mesma Avenida, do lado oposto a este ponto (Calçada Galego); Rua Dante Furlani (Praça Colinas); Avenida Horácio dos Santos, entre a Rua Eleide B. Bruschi e Rua Francisco Rossini; Avenida Nasser Marão, próximo ao cruzamento com a Avenida Deputado Áureo Ferreira (Calçada Estofados Primor).

Um diferencial do projeto de cobertura são as tomadas para carregamento de equipamentos eletrônicos, oferecendo mais comodidade aos cidadãos que utilizam o espaço, além de assentos, local reservado para cadeirantes e informações úteis aos usuários, como as linhas de ônibus, telefones de emergência e serviços de atendimento ao público.