publicado em 01/10/2018

Programa teve mais de 1,1 mil negociações realizadas com 74% delas na forma de pagamento à vista (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Terminou, na última semana, a maior edição do Refis – Programa de Recuperação Fiscal - realizado pela Prefeitura de Votuporanga. Com mais de 1,1 mil negociações efetuadas entre os dias 10 de julho e 28 de setembro, foi possível liquidar cerca de R$ 3,6 milhões de dívidas de contribuintes com a Administração Municipal.

O destaque dessa edição foram as negociações à vista, conforme explicou o Secretário da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini. “Pela primeira vez oferecemos 100% de desconto nos juros para quem optasse por essa forma de pagamento. Tivemos uma arrecadação recorde, com 74% do valor pago à vista. Desta forma, a Prefeitura teve um reforço de caixa e o munícipe pôde regularizar sua dívida e voltar a obter crédito no mercado, aquecendo a economia local”.

Entre as dívidas que entraram para negociação do Programa estavam IPTU, ITU, ISS, Taxas de Licença, Simples Nacional, entre outros débitos tributários com referência de vencimento até 31 de dezembro de 2017. Os descontos nos juros variaram de 100% a 70% e nas multas de 80% a 50% com forma de pagamento até seis vezes.