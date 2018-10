Município venderá 35 terrenos em diversos bairros da cidade e espera arrecadar R$ 4,2 milhões para investir em obras

publicado em 01/10/2018

Uma das obras previstas para ser realizada com os recursos da venda dos terrenos é o prolongamento da Avenida Wilson Foz (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Entre os compromissos de governo do prefeito João Dado está o de solucionar pontos de inundação na cidade nos períodos das fortes chuvas. Diversas obras já foram realizadas na rua Padre Izidoro Paranhos e que já registraram bons resultados, no entanto, novos investimentos são necessários, assim como na esquina das ruas Ceará e Sergipe. Outra ação a ser executada é o prolongamento da Av. Wilson Foz com pavimentação.

Para custear estas obras, sem que sejam precisos financiamentos por parte da Prefeitura, o município colocou à venda 35 terrenos que não estão sendo utilizados pela Administração. A expectativa de arrecadação com as vendas gira em torno de R$ 4,2 milhões.

“Em resumo, vamos trocar terrenos sem serventia para a municipalidade por obras importantíssimas. É uma forma de direcionarmos estes valores para obras emergenciais e que irão melhorar significativamente a vida das pessoas. Vamos fazer isso utilizando terrenos ociosos, sem utilidade para a Prefeitura e, assim, não precisamos comprometer verbas com financiamentos ou onerar os cofres públicos. O nosso compromisso é agir com responsabilidade e boa gestão”, explica o Prefeito João Dado.

Outra obra prevista para ser realizada com os recursos da venda dos terrenos é o prolongamento da Avenida Wilson Foz. “A pavimentação visa dar continuidade na obra do Anel Viário, idealizada pelo Prefeito, e que permitirá a ligação da Wilson Foz com a Avenida Mário Pozzobon”, conta o Secretário de Obras, Gilmar Aurélio, o Gaspar.

Imobiliárias

Na manhã da última sexta-feira (28) o Prefeito João Dado reuniu-se com Corretores de Imóveis de Votuporanga para solicitar a parceria na divulgação da venda dos terrenos. Em torno de 20 imobiliárias estiveram presentes e confirmaram o apoio à iniciativa, que além de beneficiar as obras, contribuirá com a maior valorização dos imóveis e desenvolvimento da cidade. “Solicito que todos nos apoiem nessa divulgação para conseguirmos fazer as vendas com sucesso e, assim, resolver problemas urgentes da nossa cidade”, destacou o Prefeito.

Terrenos

Dos 35 terrenos colocados à venda, 12 deles estão abertos para compra por qualquer interessado segundo o maior preço ofertado e outros 23 são específicos para lindeiros, ou seja, os vizinhos dos lotes.

Os 12 terrenos colocados à venda sob maior preço estão em diversos bairros da cidade entre eles Monte Verde, Distritos Industriais e Parque Guarani. Os valores variam de R$ 1,6 mil a R$ 829,4 mil. As ofertas deverão ser feitas em envelope fechado até o dia 17 de outubro às 13h30. O pagamento pode ser à vista com 20% de desconto ou em até 10 vezes, sendo que se optar pelo pagamento a prazo, a qualquer momento poderá quitar as parcelas vincendas obtendo 2% de desconto em cada parcela. O edital completo com todas as orientações aos compradores está disponível no site da Prefeitura – www.votuporanga.sp.gov.br no link “Cidadão”, seguido por “Licitações” e “Concorrência”.

Os 23 lotes à venda para lindeiros estão, em sua maioria, no Jardim Canaã, Paineiras e em vários pontos da rua Paraíba. Os valores variam de R$ 1,4 mil a R$ 30 mil. Os lindeiros serão notificados individualmente sobre a documentação necessária e a forma de pagamento e, após isso, o interessado deve protocolar a intenção de compra na Central de Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 15 horas.

IMÓVEIS POR MAIOR OFERTA

IMÓVEL ÁREA 1

Localização: Travessa João Baptista Pereira

Área: 1.284,06 m²

Valor da Avaliação: R$ 892.445,98

IMÓVEL ÁREA 2

Localização: Rua Paraíba, lado ímpar

Área: 145,83 m²

Valor da Avaliação: R$ 32.082,60

IMÓVEL ÁREA 3

Localização: Avenida Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, 8º Distrito Empresarial

Área: 2.800,00m²

Valor da Avaliação: R$ 840.000,00

IMÓVEL ÁREA 4

Localização: Rua Irmã de Soldado Medeiros, Jardim Residencial Monte Verde

Área: 253,74 m²

Valor da Avaliação: R$ 50.748,00

IMÓVEL ÁREA 5

Localização: Rua Carlos Alberto Parisi, 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço

Área: 1.002,00 m²

Valor da Avaliação: R$ 220.440,00

IMÓVEL ÁREA 6

Localização: Rua Sebastião Marques da Silva, 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço

Matrícula: 31

Área: 2.053,63m²

Valor da Avaliação: R$ 451.798,60

IMÓVEL ÁREA 7

Localização: Rua Pastor Francisco Palácio, Lado Par, 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço

Matrícula: 31

Área: 1.024,00 m²

Valor da Avaliação: R$ 225.280,00

IMÓVEL ÁREA 8

Localização: Rua Pastor Francisco Palácio, Lado Par, 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço

Área: 2.191,39m²

Valor da Avaliação: R$ 482.105,80

IMÓVEL ÁREA 9

Localização: Rua Pastor Francisco Palácio, Lado Par, 6º Distrito Industrial Valdevir Davanço

Matricula: 67.369

Área: 2.190,74m²

Valor da Avaliação: R$ 481.962,80

IMÓVEL ÁREA 10

Localização: Rua Nelciades Oliveira nº 2567, Loteamento Parque Guarani

Matricula: 59.486

Área: 334,48m²

Valor da Avaliação: R$ 68.233,92

IMÓVEL ÁREA 11

Localização: Avenida Anita Costa, Lado Par, Loteamento Parque Guarani

Matricula: 64.299

Área: 245,95m²

Valor da Avaliação: R$ 56.568,50

IMÓVEL ÁREA 12

Localização: Rua Guerino Espalaor, Jd. Residencial Monte Verde

Matricula: 44.796

Área: 287,61m²