Aulas gratuitas da nova turma serão às quartas e sextas, das 9h às 9h45; inscrições já estão abertas e devem ser realizadas diretamente no Complexo "Victor Hugo Garcia Jorge"

publicado em 16/10/2018

As aulas de hidroginástica terão duração de 45 minutos (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Devido ao aumento na procura por vagas nas aulas de hidroginástica, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga abriu uma nova turma para as aulas da modalidade oferecidas gratuitamente no Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge”, no bairro Chácara das Paineiras. Os interessados devem realizar a inscrição de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na administração do Complexo Esportivo, localizado na rua das Aroeiras, nº 4460, ao lado do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, apresentando o atestado médico.

Com 45 minutos de duração, a nova turma terá aulas às quartas e sextas-feiras, das 9h às 9h45.

Podem se inscrever pessoas de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos. Lembrando que todos os interessados devem apresentar, no ato da matrícula, um atestado médico que comprove aptidão física para a prática esportiva.

Outras turmas de hidroginástica estão em andamento no Complexo “Victor Hugo Garcia Jorge” em diversos dias e períodos, inclusive com vagas abertas às terças e quintas-feiras nos horários das 17h30 (5 vagas) e das 18h20 (24 vagas). Atualmente, o local promove as aulas de hidroginástica para mais de 280 alunos. O telefone para mais informações é o 3405-1774.

Benefícios

A hidroginástica é considerada um ótimo exercício físico, principalmente para a terceira idade, contribuindo para a melhoria da capacidade aeróbica e cardiorrespiratória, bem como para a promoção da resistência, força muscular e flexibilidade.

