Durante visita do Secretário Cacá Camargo, Dado agradeceu ao apoio oferecido e pediu cobertura para piscinas do “Mário Covas” e do Parque Aquático “Luiz Toloni”, além de mais piscinas para o Complexo “Victor Hugo”

publicado em 25/10/2018

Outras solicitações foram feitas para a área de esporte na cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Na tarde da última sexta-feira (19/10), o Prefeito João Dado recebeu o Secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Cacá Camargo, para visitar algumas praças esportivas que contaram com recursos do Governo do Estado para melhorias, entre elas, o Ginásio de Esportes “Mário Covas”, na Zona Norte, e o “Jane Maria de Lacerda Soares”, na Zona Sul.

Durante a passagem pelo Ginásio “Mário Covas”, o Secretário pode conferir, de perto, os investimentos aplicados na reforma das canchas de bocha e malha e, também, as melhorias executadas na quadra como pintura e instalação de painel eletrônico. No local, foram investidos R$ 150 mil do Governo do Estado. Além das adequações no campo de malha com instalação de bebedouro, forro de PVC e placares eletrônicos, também fizeram parte da obra instalação de placar eletrônico na quadra e reforma dos vestiários da quadra e do campo de futebol; e substituição de portas, esquadrias e luminárias.

A comitiva também falou com as alunas do Balé Municipal, que ensaiavam no local.

Acompanhado de Secretários Municipais, entre eles, o de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha; e de vereadores, entre eles, o Presidente da Câmara, Osmair Ferrari; o Prefeito disse que “além dos Ginásios ‘Jane Maria’ e ‘Mário Covas’, o Governo do Estado tem nos ajudado com liberação de recursos importantes não só no esporte, mas, também, em outras áreas como infraestrutura, onde já estamos recapeando mais de 71 mil m² de ruas da Zona Norte; e também na área da Educação, com cursos na modalidade à distância oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo”.

Outras solicitações

Aproveitando o trajeto pelas praças esportivas da cidade ao lado do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Cacá Camargo, o Prefeito João Dado solicitou mais melhorias, entre elas, a cobertura das piscinas do Ginásio “Mário Covas” e do Parque Aquático “Professor Luiz Carlos Toloni”, localizados na Zona Norte; e também a instalação de mais piscinas de hidroginástica no Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge”, localizado na Chácara das Paineiras, e outras duas para o Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho” voltadas às práticas de biribol e hidroginástica.

Outro pedido que o Secretário de Estado se comprometeu em analisar foi a fase dois do projeto do Centro de Formação Esportiva de Natação. A confirmação foi feita durante seu discurso, na cerimônia de inauguração do Parque Aquático “Saverio Maranho”, realizada na manhã do último sábado (20/10). “Tão importante quanto todos os investimentos que realizamos em Votuporanga é o Centro de Formação Esportiva de Natação, que mantemos no Município em parceria com a Prefeitura. Estamos trabalhando para aprovar a fase dois deste convênio, porque sabemos que o Estado precisa desse programa”, disse Cacá Camargo.