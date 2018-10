Vagas estão sendo destinadas ao Votuporanga em Ação I e II; bolsistas desempenharão suas funções junto a Administração Municipal, entidades assistenciais e Saev Ambiental

publicado em 31/10/2018

As inscrições para o Programa são feitas diariamente (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A partir de agora, 42 novos bolsistas estão sendo reinseridos no mercado de trabalho pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, e com isso contarão com melhores condições de vida. O Programa Votuporanga em Ação oferta vagas de emprego, em caráter temporário, aos cidadãos inscritos. Na sede da Secretaria de Direitos Humanos, o Prefeito João Dado esteve na manhã desta quarta-feira (31/10), acompanhado do Secretário da pasta, Gilvan dos Santos para a recepção dos novos atendidos pela ação e assinatura dos contratos.

O Prefeito desejou boas vindas e sorte aos novos contratados. “Gerar emprego e garantir um futuro mais digno e melhor para nossos munícipes é sempre uma das nossas grandes preocupações”.

Com estas novas contratações, o Programa Votuporanga em Ação I, atenderá 37 pessoas; 16 delas cumprirão carga horária diária de 4 horas, 17 bolsistas farão o regime de 8 horas/ dia. Essas vagas são para trabalharem em diversos setores da Administração Municipal, além de entidades assistenciais. Outros 4 novos atendidos serão destinados para o cumprimento da carga horária de 8 horas diárias na Saev Ambiental.

Por sua vez, o Votuporanga em Ação II fará o atendimento de 5 famílias, que irão desempenhar suas funções durante 4 horas ao dia.

Importante destacar que além do pagamento de meio salário mínimo aos trabalhadores do período de 4 horas/ dia e um salário aos contratados para cumprir 8 horas diárias, todos os atendidos pelo Programa Votuporanga em Ação I e II receberão o benefício mensal de cestas básicas.

Inscrições

As inscrições para o Programa são feitas diariamente. Com o surgimento de novas vagas, a Secretaria consulta o cadastro e faz a triagem. Por mês, são chamadas para o Votuporanga em Ação uma média de 30 pessoas. As vagas vão sendo ofertadas conforme vão terminando os contratos, que têm duração de seis meses, e até mesmo quando essas pessoas encontram um trabalho fixo.

Benefícios

O Votuporanga em Ação I e II é um Programa emergencial de auxílio desemprego desenvolvido no Município com objetivo de auxiliar famílias que vivem em situações de vulnerabilidade social, oferecendo diversos benefícios aos bolsistas, como acesso a cursos gratuitos de qualificação profissional ofertados pelo Senac Votuporanga, por intermédio da parceria existente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também a atendimentos odontológicos prestados pelo Odonto Móvel, da Secretaria Municipal de Saúde.

Os cursos são uma excelente oportunidade para que os bolsistas, após o encerramento de seus contratos, tenham através da qualificação, a possibilidade de serem reinseridos no mercado de trabalho. De acordo com o Secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos, “a vaga de emprego que oferecemos aos bolsistas tem como objetivo auxiliá-los no processo de reinserção no mercado de trabalho e de recuperação de sua autoestima. Desta forma, temos consciência do nosso papel na formação destes profissionais não só no campo funcional como também, enquanto cidadãos, e buscamos sempre parcerias desse tipo para atingirmos esses objetivos”.