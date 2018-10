Evento foi realizado entre as parcerias da Secretaria Municipal da Saúde por meio do Prosad, Rotary Club “Novo Milênio” e Diretoria Regional de Ensino; nove alunos foram premiados

publicado em 30/10/2018

O Prefeito João Dado participou do evento que premiou os vencedores

Com o intuito de conscientizar o jovem sobre sua responsabilidade na prevenção da gravidez precoce, a Prefeitura de Votuporanga, por meio do Prosad (Programa de Saúde do Adolescente) em parceria com o Rotary Club “Novo Milênio” e Diretoria Regional de Ensino promoveu na noite da última segunda-feira (29/10), a premiação do 1º Concurso de Redação, com o tema: “Filhos, Agora Não!”. O Prefeito João Dado participou do evento que premiou os vencedores, na sede do Rotary “Novo Milênio”.

Participaram do concurso estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio, matriculados em escolas da rede pública de Votuporanga. A redação foi produzida individualmente e cada participante concorreu com apenas uma redação.

Os três alunos agraciados com a primeira colocação ganharam medalha de ouro e tablets. Outros três que venceram em segundo lugar, foram premiados com medalhas de prata. As medalhas de bronze foram para os estudantes que receberam a terceira colocação. Toda a premiação foi patrocinada pelo Rotary Club “Novo Milênio”.

“Faz-se necessário esse tipo de diálogo para problematizar o fenômeno da gravidez na adolescência em nossa sociedade, buscando entender os contextos, motivações e suas consequências na vida dos adolescentes. Ao poder público cabe repensar a importância de se investir cada vez mais em políticas públicas voltadas ao tema”, frisou João Dado.

Destaque

Quando o assunto é redução do índice de gravidez na adolescência, Votuporanga se destaca. Desde a implantação do Prosad no município, em 1997, os números têm caído ano a ano. O maior índice registrado ocorreu em 1999, quando atingiu 23,94%. Após esse pico, os números apontam para um constante declínio. Em 2017 Votuporanga apresentou o menor índice de gravidez na adolescência, com 10,86%, explica a psicóloga e coordenadora do Programa Saúde do Adolescente em Votuporanga, Rosely Maria Eleutério Rodrigues. “Essa é uma redução importante, e deve-se aos trabalhos preventivos realizados ao longo dos anos pelo Programa do Adolescente, assim como também de outros setores. Essa condição coloca Votuporanga em evidência, contribuindo significativamente na diminuição dos índices de todo Estado de São Paulo”.

Prosad

O Prosad atende adolescentes de 10 a 20 anos do sexo masculino e feminino, gestantes e não gestantes. Eles recebem orientações em grupos educativos e são acompanhados por uma equipe multiprofissional (ginecologista, nutricionista, farmacêutico, psicóloga, dentista, enfermeira, fisioterapeuta, educadora perinatal). Atualmente os grupos são promovidos nos Consultórios Municipais “Dr. Ruy Pedroso” – Palmeiras I, “Dr. Gumercindo Hernandes Morales” - São João e “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, Jardim Marin; “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; “Daniele Cristine Lamana” – Parque das Nações; “Dr. José Belarmino Vieira”, em Simonsen”; “Dr. Danilo Alberto V. Medeiros” – Vila América e “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, na Vila Paes.

Alunos Vencedores

1º Lugares:Tablet e Medalha de Ouro

- Ana Heloísa de Paula Neves (E.E. Profª Esmeralda Sanches da Rocha) - 9º ano (Ensino Fundamental);

- Ana Beatriz da Silva Santos (E.E. Profª Esmeralda Sanches da Rocha) - 1º ano (Ensino Médio);

- Giovana Emmanuely dos Santos Melo (E.E Profª Uzenir Coelho Zeitune) - 2º ano (Ensino Médio).

2º Lugares: Medalha de Prata

- Bruno Henrique Savazzi Dias (E.E Profª Uzenir Coelho Zeitune) - 9º ano (Ensino Fundamental);

- Karen Mazzi da Costa (E.E Profª Enny Tereza Longo Fracaro) - 1º ano (Ensino Médio);

- Paula Caroline Dutra (E.E Prof. Cícero Barbosa Lima Junior) - 2º ano (Ensino Médio).

3º Lugares: Medalha de Bronze

- Júlia Stephanie do Carmo Lira (E.E. Profª Sarah Arnoldi Barbosa - SAB) - 9º ano (Ensino Fundamental);

- Mayara Ferreira Lima (E.E Profª Uzenir Coelho Zeitune) - 1º ano (Ensino Médio);