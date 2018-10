1º Sargento Mário Dênis Machado assume a função a partir de janeiro de 2019; continuidade do “Projeto Soldado Mirim” foi um dos assuntos do encontro

publicado em 18/10/2018

Prefeito recebe o novo Comandante do Tiro de Guerra de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O Prefeito João Dado e a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, recepcionaram, na tarde da última terça-feira (16/10), a visita do novo Comandante do Tiro de Guerra 02-088, de Votuporanga, o 1º Sargento Mário Dênis Machado, que deverá assumir a nova função a partir de janeiro de 2019. O novo chefe de instrução do TG esteve acompanhado do Sargento Heroíto Gomes e do Secretário da Cidade, Marcelino Poli.

Na ocasião, o Prefeito destacou a relevância do Projeto Soldado Mirim, implantado em 2017, numa parceria entre a Prefeitura e o Tiro de Guerra, sob a coordenação do Sargento Heroíto. “O Projeto é uma referência em todo País, graças ao empenho do Sargento Heroíto. As crianças e adolescentes que passam pelo Soldado Mirim se tornam cidadãos mais responsáveis, disciplinados e estudiosos. Temos muito orgulho em sermos parceiros deste projeto que tem suma importância social”. Na oportunidade, o Prefeito reforçou ao novo Sargento a necessidade da continuidade do Projeto, a partir da sua gestão.

Em 2007, o Sargento participou da missão de paz no Haiti, e atualmente serve no 6º Batalhão de Inteligência Militar, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nascido em São Vicente, São Paulo, em novembro de 1978, o novo Comandante é casado e tem uma filha de 10 anos.

Soldado Mirim

A iniciativa de implantar um projeto voltado para adolescentes em situação de risco social, partiu do sargento Heroíto Gomes, tão logo chegou a Votuporanga, no início de 2017, para assumir a chefia de instrução do TG 02-088. O projeto foi apresentado ao prefeito João Dado e à primeira dama, Mônica Pesciotto de Carvalho, que, imediatamente, abraçaram a causa e envolveram as secretarias de Assistência Social e da Cidade para providenciarem sua implantação.