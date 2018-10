Secretaria da Educação e Secretaria de Assistência Social terão novos gestores; Encarnação e Serginho foram homenageados

publicado em 29/10/2018

O Prefeito João Dado começou a semana com uma reunião especial do Secretariado. Na manhã desta segunda-feira (29/10), o Chefe do Executivo recebeu a equipe de Governo em seu Gabinete e prestou homenagens a dois Secretários que estão deixando a pasta, além de comentar sobre o resultado das eleições deste domingo.

Presente no encontro, a Dra Encarnação Manzano recebeu uma homenagem do Prefeito, acompanhado da primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho. A professora deixou a Secretaria Municipal da Educação para assumir a Pró-Reitoria da Unifev. “Esta nossa amiga nos deixa um legado muito valioso do trabalho desenvolvido nestes quase dois anos de gestão. Entendemos sua escolha de voltar a atuar junto à faculdade e só nos resta agradecer por todo o ensinamento que ela nos deixa e por todas as batalhas que venceu ao nosso lado”, destacou o Prefeito, sendo aplaudido por todos os demais Secretários.

Entre as conquistas da pasta, João Dado lembrou da inauguração da nova creche no Jardim Itália, do início do processo de adequação das escolas contra incêndio, da ampliação no número de vagas para as crianças na rede municipal e das reformas feitas em três grandes escolas da cidade (Faustino, Pieroni e Clary). Passou a responder pela Secretaria o servidor público concursado desde fevereiro de 2004, Ederson Marcelo Batista que também falou durante a reunião e agradeceu a oportunidade.

Outra pasta que terá mudanças é a da Secretaria de Assistência Social. O atual Secretário Serginho da Farmácia, vereador licenciado, manifestou ao Prefeito sobre sua intenção de reassumir a cadeira na Câmara Municipal. Conforme explicou Serginho, a decisão é pessoal e nada tem a ver com o momento de troca de presidência, que segundo ele, não irá pleitear. “Quero voltar como vereador a trabalhar pela nossa gente junto à Câmara. Agradeço a confiança do Prefeito. Foi uma grande honra fazer parte desse time. Assumimos muitos desafios e demos o nosso melhor junto a uma equipe muito competente, mas agora sinto que preciso voltar”, discorreu o Secretário. Responderá pelo expediente da pasta a partir de 1º de novembro Thiago Augusto Francisco, que já atua na Secretaria há dois anos como Chefe do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira.

Durante a reunião, o Prefeito comentou ainda sobre as eleições deste domingo. “O resultado das eleições traz a esperança para o povo brasileiro, que vinha criticando o sistema político do país e que, espontaneamente, fez a campanha de Jair Messias Bolsonaro elegendo-o como nosso presidente. Portanto, foi uma mudança fantástica no aspecto social, ou seja, foi a própria população tomando as rédeas da campanha e elegendo o seu presidente que vem com a mensagem de defesa da família, de defesa da nossa sociedade, de combate duro contra a criminalidade e a impunidade. Eu penso que é uma redenção para o povo brasileiro”, comentou o Prefeito lembrando do período de 10 anos que atuou junto com Bolsonaro como Deputado Federal.

Sobre as eleições para Governo do Estado, Dado disse que “João Dória teve o apoio de 59% dos eleitores de Votuporanga e é, em nome deles, que eu vou pedir todo o apoio e toda a ajuda aos nossos projetos. O futuro governador João Dória sempre soube do meu apoio a Márcio França e respeitou essa decisão, inclusive quando fui recepcionar Dória em um evento aqui em Votuporanga. Foi uma decisão individual em reconhecimento a tudo o que Márcio França liberou para nossa cidade nos últimos tempos, então a nossa expectativa é que João Dória também nos apoie pela seriedade e proficuidade da nossa gestão em defesa das causas do município.