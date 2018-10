Atualmente, diversos prédios são utilizados pelo órgão para o armazenamento de forma insatisfatória, incluindo endereços em Valentim e Fernandópolis. “Com a conquista do novo prédio, serão diversos benefícios ao Detran. O arquivo ficará centralizado, com capacidade para mais de 6,5 mil pastas, permitindo rápida e fácil consulta da equipe e num espaço com adequações mais seguras e apropriadas. É a nossa colaboração na preservação da história e do acervo deste importante órgão de serviço público”, destaca o Prefeito.

O espaço destinado fica na esquina da rua Padre Izidoro Paranhos com a Rua Minas Gerais. A mudança deve começar a ser feita até o final do ano, após um período de reforma geral do prédio pertencente ao município.

Outro tema da reunião foi a assinatura de Convênio objetivando a cessão de um servidor municipal para melhor desenvolvimento das atividades da Circunscrição Regional de Trânsito - Ciretran em Votuporanga, sem ônus ao Detran, com vistas ao aprimoramento dos serviços de trânsito prestados à população local.

Durante a viagem, o Prefeito providenciou, com a anuência da Câmara de Vereadores, a atualização dos documentos que permitem a continuidade do uso do espaço do Poupatempo, onde hoje está instalado à rua Minas Gerais, anexo ao Mercadão Municipal. O novo Convênio atende à mudança de administração do Poupatempo que, antes era feita pelo Detran e passou a ser operacionalizada pela Prodesp – Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Com a alteração realizada pelo Governo do Estado, houve a necessidade de um novo Termo de Cessão de Uso da área do Poupatempo, antes assinado com o Detran e agora oficializado entre Município e Prodesp.

“Mantemos essa importante relação de colaboração com o Estado para garantirmos a efetiva continuidade dos serviços do Poupatempo em nosso município”, afirma o Prefeito. O programa reúne em um único local órgãos e empresas prestadoras de serviços, entre eles emissão de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículos, Atestado de Antecedentes Criminais e Carteira de Trabalho.

Pedido

Durante a reunião com o Presidente do Detran-SP, Maxwell Borges de Moura Vieira, o Prefeito João Dado reiterou o pedido feito para doação de motocicletas 125cc visando o controle e auxilio na fiscalização do trânsito no município. O uso seria feito por Agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança. Caso o número doado pelo Departamento seja satisfatório, o Prefeito avaliará a possibilidade da cessão de algumas motos para uso dos carteiros dos Correios de Votuporanga, objetivando melhores condições de trabalho e maior agilidade nas entregas.