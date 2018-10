Palco externo receberá cobertura permanente com recursos do Município de Interesse Turístico; Virada Cultural também foi anunciada para os dias 10 e 11/11

publicado em 31/10/2018

Novas melhorias foram anunciadas pelo Prefeito e pela Secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Os investimentos da Prefeitura de Votuporanga no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez” não param devido a importância e grandiosidade do espaço que recebe centenas de pessoas todos os dias para atividades de lazer, esporte, cultura e entretenimento. Novas melhorias foram anunciadas pelo Prefeito João Dado e pela Secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Stipp, em coletiva que reuniu imprensa, vereadores e demais convidados, na manhã desta quarta-feira (31/10), no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. O Chefe do Executivo discorreu também sobre a utilização da verba de R$ 1 milhão que ele destinou ao espaço quando exercia o cargo de Deputado Federal.

Uma das ações que já deverá ser iniciada nos próximos dias é a cobertura do palco externo do Parque da Cultura. A ordem de serviço para começar a obra foi assinada durante a ocasião. A melhoria será executada com recursos liberados pelo MIT (Município de Interesse Turístico), cujo convênio com o Governo do Estado foi assinado pelo Prefeito João Dado no dia 28 de junho deste ano. O investimento na obra será de R$ 209,4 mil, sendo R$ 208,1 mil de repasse do Estado.

Com a cobertura fixa do palco, o Poder Público economizará com as montagens de estruturas provisórias necessárias para cada evento, como é feito todo ano, por exemplo, durante o FLIV – Festival Literário de Votuporanga.

Outras melhorias

Diversas outras ações realizadas desde o ano passado e que contribuem para o lazer e a segurança das pessoas que frequentam o Parque da Cultura e o Centro de Cultura e Turismo também foram apresentadas ao público presente. Entre elas, a revitalização do campo de vôlei de areia com novas redes, recomposição de areia, instalação de tela de proteção e iluminação. O local foi palco, inclusive, de grandes disputas do 1º Torneio de Vôlei de Areia realizado pela Prefeitura durante a programação do FLIV 2018.

Atendendo à necessidade das crianças que frequentam os parquinhos infantis existentes no local, a Prefeitura também executou a abertura de gradis para facilitar o acesso aos banheiros.

A preservação do meio ambiente é de extrema importância e, num local como este, é essencial que o Poder Público incentive as pessoas a adotarem atitudes conscientes. Por isso, a Prefeitura instalou mais seis lixeiras, totalizando 12 unidades em todo o Parque, e também quatro lixos dog. A coleta de lixo, que antes era realizada três vezes por semana, passou a ser diária, contribuindo ainda mais para a limpeza do espaço.

Durante o FLIV 2018, cerca de 500 crianças do projeto Maritaca plantaram 160 ipês no entorno da represa. Além dessas espécies, o Parque também ganhou mais 10 Ciprestes plantadas em área próxima ao acesso do Centro de Cultura e Turismo e outras 9 Kaizukas.

Diariamente, o Parque da Cultura conta com equipe de manutenção que realiza trabalhos de roçagem, limpezas de sanitários, das pistas de caminhada e corrida e conservação da represa. Os bebedouros instalados nas pistas de caminhada e a caixa d’água também receberam manutenção recentemente. O espaço agora conta com três bicicletários.

Segurança

Visando a segurança não só de quem frequenta, mas também do Patrimônio Público, a Prefeitura já instalou câmeras de monitoramento no Centro de Cultura e Turismo que farão parte de uma Central de Monitoramento, em fase de licitação, que contará com emenda parlamentar no valor de R$ 130 mil do Deputado Federal Major Olímpio. A intenção é que o serviço também contribua para inibir ações criminosas.

O sistema de iluminação também recebeu reforços graças às parcerias que a Prefeitura firmou com a iniciativa privada, neste ato, representadas pelas empresas Cantoia Figueiredo e Malta. O prefeito agradeceu o apoio dos empresários nas melhorias que foram feitas nas entradas do Centro de Cultura e Turismo e também em áreas próximas ao banheiro e palco externo.

Ainda na área de segurança, o Prefeito João Dado destacou as adequações do sistema de combate a incêndios, a pintura de verniz antichamas das madeiras e a instalação de novas portas com barra antipânico certificadas pelo Inmetro.

Acessibilidade

O Centro de Cultura e Turismo é conhecido por ser um espaço com total acessibilidade e que acolhe todas as pessoas. Para isso, a Biblioteca Municipal “Castro Alves” adquiriu dois equipamentos de tecnologia assistiva, um Scanner com voz/OCR, uma Lupa Eletrônica e livros em braile.

Os auditórios interno e externo também ganharam dispositivos de acessibilidade para auxiliar na locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. “Nos preocupamos com a garantia de acesso à leitura para pessoas com deficiência visual e motora, por isso, nossa Biblioteca Municipal é 100% acessível”, reforçou a Secretária da Cultura.

Emenda de R$ 1 milhão

O Prefeito João Dado, ainda enquanto Deputado Federal, já era uma pessoa preocupada em oferecer melhorias ao Parque da Cultura e Centro de Cultura e Turismo. Prova disso foi a emenda de R$ 1 milhão destinada por ele enquanto parlamentar e que já está sendo utilizada.