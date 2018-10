Feira do Produtor será promovida sempre às quartas-feiras, das 16h30 às 20h; nove produtores rurais já foram capacitados gratuitamente para a correta exposição e vendas de produtos

publicado em 04/10/2018

Feira do Produtor será promovida sempre às quartas-feiras, das 16h30 às 20h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir da próxima quarta-feira (10/12) Votuporanga contará com a Feira do Produtor Rural, das 16h30 às 20h, devendo se repetir, a partir de então, em todas às quartas-feiras, na Praça São Bento. O projeto Feira do Produtor Rural é uma idealização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sindicato Rural do município e Sebrae-SP.

De acordo com o Prefeito João Dado, a Feira do Produtor Rural deve se constituir numa nova atração, sem confrontar com as feiras tradicionais que já são promovidas nos bairros e praças. “Investir na força dos produtores é investir no desenvolvimento de toda a nossa Votuporanga. A Feira do Produtor Rural é uma iniciativa importante que irá oferecer mais um espaço para que o produtor tenha contato direto com o público. Além disso, é uma oportunidade para que os consumidores aprendam sobre o produto que será comprado, assim como, reconhecer a sua qualidade”.

Projeto

A Feira do Produtor Rural começou a ser desenvolvida em março deste ano, com o primeiro encontro no auditório do Sindicato Rural de Votuporanga e acompanhamento do Sebrae-SP. Depois, os nove produtores participaram de uma sensibilização, seguida pela realização de vários módulos totalmente gratuitos, com duração total de 272 horas. "Importante é que os inscritos tiveram módulos de formação e organização de equipe, normas e procedimentos adequados para a feira, construção dos estandes de bambu, planejamento da produção, preparação adequada dos produtos a serem levados à Feira, métodos de comercialização, técnicas de vendas e exposição de produtos, controles de gestão do negócio, ou seja, uma verdadeira profissionalização de sua atividade", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior.

Ele complementa ainda que "a implantação da Feira é um empreendimento que valoriza a identidade local e regional, gera trabalho, ocupação, renda e receitas que dinamizam a economia do município, e que, desse modo, será um evento que contribuirá, ainda mais, para o crescimento de Votuporanga, inclusive no turismo, já que a Feira é uma atração diferenciada, em que os produtores rurais participantes estarão uniformizados com avental, camisetas e bonés, além de toda a identidade visual da feira".