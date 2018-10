Curso é oferecido pelo Polo UAB de Votuporanga na modalidade educação a distância; Inscrições podem ser feitas até dia 16/10

publicado em 03/10/2018

Pós-Graduação gratuita de Gestão Pública em saúde está com inscrições abertas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Educação, através da Universidade Aberta do Brasil – Polo Votuporanga, informa que estão abertas as inscrições para o curso gratuito de pós-graduação lato sensu em Gestão Pública em Saúde - Modalidade Educação a Distância. Os interessados devem preencher o requerimento online de inscrição no endereço eletrônico www.fau.org.br, até o próximo dia 16 de outubro. O processo seletivo será realizado através de sorteio.

Serão disponibilizadas 30 vagas para o Polo Votuporanga. Os cursos terão duração de 18 meses, incluindo o tempo de elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão. A matriz curricular nacional dos cursos prevê 510 horas aula, sendo 300 horas em disciplinas do Módulo Básico e 210 em disciplinas de cada módulo específico e um trabalho de conclusão de curso.