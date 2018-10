Trechos do trânsito da região Norte também serão interrompidos; motivo são as obras na Avenida Brasil para ampliar vazão de água

publicado em 24/10/2018

O serviço será executado pela equipe da Saev Ambiental (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Saev Ambiental informa que, neste domingo (28/10), poderá faltar água nos bairros da região Oeste, como por exemplo Residencial Vida Nova, Parque Boa Vista I e II, Residencial De Bortole, Jardim das Carobeiras, Cecap II, Vila Filomena e outros como Vila Paes, Jardim São Judas Tadeu e adjacências. A previsão é que o abastecimento se normalize por volta das 15 horas.

O motivo são as obras na Avenida Brasil que objetivam dar maior vazão de água para toda a região Oeste. O serviço causará também algumas interrupções no trânsito a partir da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, desde o viaduto da Avenida Nasser Marão, sentido bairro/centro. Os motoristas deverão seguir pela marginal até o viaduto da Avenida Wilson de Souza Foz para trafegarem da Zona Norte para o centro da cidade. Outra interdição será na Rua Dr. Wolfran Weringer com a Rua Bahia.