Evento será na Concha Acústica, às 19h; 176 alunos serão premiados, cerca de 30 são estudantes da rede municipal

publicado em 04/10/2018

Olimpíadas de Matemática: premiação é nesta sexta (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Finalmente conheceremos os grandes vencedores da Olimpíada de Matemática de Rio Preto (OMRP) - Polo Votuporanga, organizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Unesp – São José do Rio Preto. Nesta sexta-feira (5/10), a partir das 19h, a Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” será palco da entrega das medalhas e menções honrosas aos participantes.

O evento vai premiar 176 alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Votuporanga e de outros oito municípios da região, pelo bom desempenho nas três etapas da prova. Dos alunos que receberão a honraria, cerca de 30 são estudantes matriculados na rede municipal de ensino.

Os finalistas serão premiados com 27 medalhas de ouro, 33 pratas, 43 bronzes e 73 menções honrosas, além de receberem certificado de participação, divididos em quatro níveis conforme a faixa etária: A (5º anos do ensino fundamental), 1 (6º e 7º anos), 2 (8º e 9º) e 3 (1º e 2º anos do Ensino Médio).

A primeira fase da Olimpíada reuniu cerca de 4 mil alunos, desses, foram classificados para a segunda fase cerca de 1 mil alunos. As provas das duas primeiras consistiram em questões objetivas. Já para a terceira e última fase foram classificados 200 alunos, sendo a prova dissertativa e com questões baseadas em conteúdos desenvolvidos ao longo da Jornada Olímpica, que este ano aconteceu entre os dias 11 e 13 de julho, e contou com a presença de mais de 180 alunos. A preparação foi feita com instruções dos professores do curso de Matemática da Unesp de Rio Preto.

Foram aprovados para a última etapa 41 alunos da rede municipal, sendo 37 alunos do nível A (5º ano), 2 do nível 1 (6º e 7º anos do ensino fundamental) e 2 do nível 2 (8º e 9º ano do ensino fundamental).

Parceria

Em seus 16 anos de realização, a OMRP envolve inúmeros alunos e professores de diversas escolas. Por esse motivo, a partir de 2017 a olímpiada ganhou um novo polo, Votuporanga.