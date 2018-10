Cidade

Oktober Balta é promovida hoje no Baltazar Botequim em parceria com a Cidade FM

Os convites podem ser adquiridos no valor de R$ 140 na Cidade FM até as 12h e na portaria do evento

publicado em 20/10/2018

(Foto: Divulgação) Da redação

A tradicional festa alemã realizada em outubro será promovida em Votuporanga hoje. A Oktober Balta será realizada no Baltazar Botequim, das 12h às 17h. Esta será a primeira festa open bar de chopp Brahma e open food de comidas típicas no Baltazar Botequim. A Cidade FM está apoiando o evento que contará com a apresentação do cantor Rodriguinho Olih e banda Dona Maria. Os convites podem ser adquiridos no valor de R$ 140 na Cidade FM/Jornal A Cidade até as 12h e na portaria do evento. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, nº 3.248. A festa em Votuporanga surgiu em referência à conhecida Oktoberfest. Considerada a maior festa popular do mundo, a Oktoberfest foi criada pelo rei Ludwig I para comemorar seu casamento, no ano de 1810. O evento, celebrado originalmente em Munique, Sul da Alemanha, ganhou fama mundo afora e foi disseminada com várias versões em diferentes países.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/10/oktober-balta-e-promovida-hoje-no-baltazar-botequim-em-parceria-com-a-cidade-fm-n50946