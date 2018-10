Mais de 700 pessoas já foram atendidas pelo programa desde 2017; inscrições são feitas diariamente na Secretaria

publicado em 01/10/2018

Desde o início da atual gestão, em 2017, passaram pelo Votuporanga em Ação 727 pessoas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Promover a recolocação de pessoas no mercado de trabalho para que elas tenham condições de uma vida digna é um dos objetivos da Prefeitura de Votuporanga através da Secretaria de Direitos Humanos. O programa Votuporanga em Ação tem dado essa oportunidade para diversas pessoas. Nesta segunda-feira (1º), o Prefeito João Dado e o Secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos recepcionaram mais 38 novos atendidos pelo programa.

Desde o início da atual gestão, em 2017, passaram pelo Votuporanga em Ação 727 pessoas. Entre 2015 e 2016, o número de atendimentos foi de 401 pessoas, ou seja, no atual governo o número de vagas do projeto praticamente dobrou. De acordo com o Prefeito “esse aumento se deve principalmente ao bom trabalho desenvolvido pela Secretaria e outras adequações realizadas, que tem oferecido a essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social oportunidades importantes para que elas retomem a confiança em si e tenham melhores condições de vida”.

O Secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos, conta que as inscrições para o programa são feitas diariamente. Com o surgimento de novas vagas, a Secretaria consulta o cadastro e faz a triagem. Por mês, são chamadas para o Votuporanga em Ação uma média de 30 pessoas. As vagas vão sendo ofertadas conforme vão terminando os contratos, que têm duração de seis meses, e até mesmo quando essas pessoas encontram um trabalho fixo.

O Diretor de Divisão da Secretaria, André Figueiredo, lembra que, em agosto, houve recorde de inclusão de bolsistas, sendo integradas 45 novas pessoas que estavam inscritas e aguardavam a disponibilidade de vagas para trabalharem em diversos setores da Administração Municipal, além de entidades assistenciais.

No total, a Prefeitura de Votuporanga possui 210 vagas destinadas ao programa Votuporanga em Ação 1, sendo 130 com carga horária diária de 8 horas e 80 de 4 horas; mais 60 vagas referentes ao Votuporanga em Ação 2.

O programa emergencial de auxílio desemprego desenvolvido no Município com objetivo de auxiliar famílias que vivem em situações de vulnerabilidade social oferece também diversos benefícios aos bolsistas, como acesso a cursos gratuitos de qualificação profissional ofertados pelo Senac Votuporanga, por intermédio da parceria existente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também a atendimentos odontológicos prestados pelo Odonto Móvel, da Secretaria Municipal de Saúde.

Os cursos são ótimas oportunidades para que os bolsistas, após o encerramento de seus contratos, tenham condições melhores para a reinserção no mercado de trabalho com uma qualificação. De acordo com o Secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos, “a vaga de emprego que oferecemos aos bolsistas tem como objetivo auxiliá-los no processo de reinserção no mercado de trabalho e de recuperação de sua autoestima. Desta forma, temos consciência do nosso papel na formação destes profissionais não só no campo funcional como também, enquanto cidadãos, e buscamos sempre parcerias desse tipo para atingirmos esses objetivos”.