publicado em 31/10/2018

A participação dos homens nesta campanha é fundamental (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Depois do “Outubro Rosa”, período dedicado à conscientização da mulher no combate e prevenção ao câncer de mama, inicia-se a campanha “Novembro Azul”. Em Votuporanga, as unidades de saúde e Policlínica já estão preparadas para a promoção de ações contra o câncer de próstata, que serão promovidas durante todo mês. Serão oferecidos pela Secretaria Municipal da Saúde, gratuitamente, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites; aferição de pressão arterial e verificação de glicemia, além da solicitação de exame de marcador de próstata.

A enfermeira e coordenadora do Programa de Saúde do Homem, Karen Silva diz que, “o Novembro Azul tem o intuito de prevenir o câncer de próstata e promover mudanças de paradigmas no público masculino em relação à realização do exame. A participação dos homens nesta campanha é fundamental para que o diagnóstico precoce favoreça as chances de cura”.

A maioria das unidades de saúde já definiu a programação com ações para todo o mês de novembro. Portanto, é importante que os interessados procurem a sua unidade de saúde para obter detalhes da programação completa.

O Consultório Municipal “Dr. Martiniano Salgado”, no bairro Pró-Povo, realiza no dia 12 de novembro uma palestra sobre a Prevenção do Câncer de Próstata, às 17h30. Além disso, serão ofertados testes-rápidos de Hepatite B e C, HIV e Sífilis, e um café da tarde será servido aos participantes.

No Jardim Marin, o Consultório “Dr. Gerônimo Figueira da Costa Neto” sediará uma palestra com alguns profissionais do Nasf (Núcleo Ampliado de Saúde da Família), entre eles, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista e o médico da Unidade abordarão a importância do Atendimento como Prevenção e Promoção à Saúde do Homem. Serão disponibilizados testes rápidos de Hepatites B e C, HIV e Sífilis, e uma caminhada, com data ainda em definição.

O Consultório da Vila América “Dr. Danilo Alberto V. Medeiros” ofertará testes rápidos para detecção das Hepatites B e C, HIV e Sífilis, exames de urina e PSA. A unidade também estará com a Semana do Diabético, sendo na última semana terão caminhada com o grupo de diabéticos da unidade e demais pacientes.

Em Simonsen, o Consultório “Dr. Joaquim Belarmino Vieira” funcionará em horário especial de atendimento oferecendo os testes rápidos.

O Consultório “Dr. Ruy Pedroso”, no bairro Palmeiras e a Unidade de Saúde do Parque das Nações “Danieli Cristine Lamana” realizarão horário noturno de atendimento, a fim de atender o maior público masculino interessado. No Palmeiras, os atendimentos desta Campanha serão às segundas e quartas, e no Parque das Nações, às terças e quintas-feiras. Ambas com funcionamento no mesmo horário, das 17h às 19h. Nessas unidades serão disponibilizados testes rápidos de Hepatite B e C, HIV e Sifilis, aferição de pressão arterial, avaliação odontológica e exames de glicemia capilar, IMC e o pré-natal do homem, com exames de urina e PSA.

