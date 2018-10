Grupo, liderado pelo Presidente Celso Penha, conheceu as instalações de espaços como o Complexo Poliesportivo e o Hospital Veterinário, no último sábado (dia 6)

A nova diretoria da Unifev visitou as obras no último sábado(6) (Foto: Unifev)

O Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), advogado Celso Penha Vasconcelos, e os novos membros de sua Diretoria-Executiva e Conselho Fiscal, realizaram uma visita técnica às obras da Cidade Universitária, na manhã do último sábado (dia 6).

O grupo ainda esteve acompanhado pelo Reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, pelo Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi Silva, pelo engenheiro e arquiteto responsáveis pelos trabalhos, Prof. Me. José Afonso Rocha e Prof. Me. Celso Adalberto Zuanazzi (respectivamente), e por coordenadores de curso.

Na ocasião, a comitiva conferiu as obras que já estão em andamento no campus, como a quadra coberta e a pista de atletismo do Complexo Poliesportivo, além das instalações do futuro Hospital Veterinário da UNIFEV, que está sendo construído no encontro das avenidas Jeronimo Figueira Costa e Prefeito Mario Pozzobon, aos fundos da Cidade Universitária.

Para o Presidente Celso Penha, o primeiro passo de sua gestão é avaliar todo o trabalho desenvolvido na Instituição para, em um segundo momento, planejar as próximas ações. “Com esta visita, pudemos conhecer alguns dos projetos em execução, bem como as prioridades e necessidades da Instituição. Sabemos do trabalho intenso que temos pela frente, mas estamos muito empenhados em fazer o melhor”.

Parcerias

Durante a visita, Celso Penha adiantou que a Instituição está em tratativas para uma parceria com o Fórum da Comarca de Votuporanga e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) local, para a construção de um anexo do Juizado de Pequenas Causas, na Cidade Universitária. Na oportunidade, o juiz Dr. José Manuel Ferreira Filho esteve presente representando o Poder Judiciário.

De acordo com o Presidente, a sede funcionará no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Instituição, uma parceria com o curso de Direito. “Nesta semana, nos reuniremos com os envolvidos para analisar todas as propostas e planejar as adequações necessárias, entre elas, a ampliação do Núcleo. Em breve, teremos mais novidades”, finalizou.

