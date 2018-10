Cerimônia de posse da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores foi realizada na noite de ontem

publicado em 18/10/2018

No total, 32 membros foram empossados durante cerimônia realizada no Espaço Unifev Saúde (A Cidade)

Da redação





A Fundação Educacional de Votuporanga realizou a cerimônia de posse da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores para o triênio 2018-2021 na noite de ontem no Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa de Votuporanga). Na oportunidade, 32 membros foram empossados.

O novo diretor-presidente da FEV, o advogado Celso Penha Vasconcelos, conversou com o A Cidade durante o evento e afirmou que irá “abrir efetivamente a instituição para a comunidade, porque ela é da comunidade. Vamos ouvir e colher informações e sugestões para trabalhar de forma democrática. A Unifev, já a partir do dia 1º, está num patamar em que todos participam e isso faz com que cada vez mais todos se empenhem para poder alcançar os objetivos”.

Celso Penha afirmou que não encontrará grandes obstáculos durante sua gestão, porque tem facilidade e bom conhecimento da instituição. “Trabalhei durante 15 anos na Unifev. Evidentemente estamos nos atualizando dos novos projetos e num curto espaço de tempo vamos efetivamente colocar em prática o que a diretoria almeja para a instituição”, afirmou.

Sobre a nova diretoria, ele afirmou que existe uma união de todos os profissionais desde o período de campanha. “Nós estamos bastante entrosados e são profissionais de destaque, cada um no seu setor. Todas as pessoas estão acostumadas a trabalhar de forma voluntária em diversas instituições da cidade. Eu tenho certeza de que eles vão se doar ao máximo para elevar o nome da Unifev ainda mais”, disse.

Celso Penha ainda destacou a nota máxima (5) no Ministério da Educação (MEC). “É um fator que mostra que o ensino oferecido na Unifev é de excelência, ou seja, alcançamos frutos de diretorias passadas que mostra que a Unifev oferece o que é de melhor no ensino superior”, contou.

Sobre os desafios, ele afirmou que foi estabelecida uma “luta intensa contra a queda do número de alunos, que vem se evadindo das instituições de ensino superior nos últimos anos em todo o país. “Nós vamos estabelecer algumas ações para trazer os alunos para a universidade, como oferecimento de novos cursos, modulados, tanto para pós-graduações quanto para cursos de curta duração para as empresas em geral. Vai servir como treinamento para lideranças e vamos poder trazer um maior número de alunos e oferecer uma quantidade maior de cursos com preços acessíveis”.

Além do diretor-presidente, Celso Penha Vasconcelos, foram empossados Flávio Augusto Pastore (diretor vice-presidente), Douglas José Gianoti (diretor 1º tesoureiro), Fábio Carlos de Oliveira Mazzo (diretor 2º tesoureiro), Jaime Demétrio de Bortole (diretor 1º secretário), Cláudio Luis Romeiro (diretor 2º secretário) e Valmir Antonio Dornelas (diretor vogal).

O Conselho Fiscal é composto por cinco membros eleitos pelo Conselho de Curadores, sendo eles Estevão Mendes Rodrigues (presidente), José Antonio Costa (secretário), Luis Claudio Madalozzo (membro), Paulo Roberto Albertoni (membro) e Walber Sesmilo Peron (membro).

O Conselho de Curadores, órgão deliberativo superior, é composto atualmente por 32 membros, que representam, junto à Fundação Educacional, os diversos setores da sociedade. O atual Conselho tem a participação de Adriana Naime Pontes Passoni, Carlos Alberto de Luca, César Fernando Camargo, Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi, Elizabeth Laridondo Zucareli, Harley Aparecido Vizoná, Jesimar Sudáhia Zanelato, João Luciano Bazi, Leliane de Fátima Petrocelli, Lucas da Silva, Luiz Carlos Ferraresi, Luiz Fernando Góes Liévana, Luiz Henrique Neves, Orlando Izaque Birrer, Otaide Flaviano de Sousa, Rosana Aparecida Benetoli Dura, Terezinha Joana de Carvalho Amaral, Uelinton Garcia Peres, Osvaldo Gastaldon e Valdeci Merlotti, além dos integrantes da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.