Membros da Frente pela Democracia realizaram uma manifestação na noite de ontem na Câmara

publicado em 16/10/2018

A Frente pela Democracia realizou um ato no último sábado, às 16h, no Parque da Cultura (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Membros do movimento denominado Frente pela Democracia realizaram uma manifestação na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga. Eles levaram uma faixa com os dizeres “Ditadura Nunca Mais”.

Cidadãos sem filiação partidária e membros do Partido dos Trabalhadores, PC do B e Psol, além de membros de coletivos sociais e de movimentos sociais lançaram em Votuporanga a Frente pela Democracia e a campanha “Ditadura Nunca Mais”. O ato contou com cerca de 30 pessoas.