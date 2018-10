Novidade foi anunciada pelo diretor-presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos

publicado em 18/10/2018

O OBA Festival 2019 será do dia 2 a 5 de março (Foto: Rodrigo Pessoa)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Durante a posse da nova diretoria da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), na noite desta quarta-feira (17), o diretor-presidente, Celso Penha Vasconcelos, anunciou uma novidade: os melhores alunos da Unifev ganharão ingressos para o carnaval do OBA Festival 2019.

Em conversa com o jornal A Cidade o diretor-presidente contou que a Fundação fez uma negociação com o OBA Festival para beneficiar os alunos do Centro Universitário de Votuporanga (Unifev). Assim, no carnaval de 2019, todas as salas de aula dos cursos de graduação serão contempladas com ingressos para duas noites de festa.

Ainda conforme o diretor-presidente, atualmente a Unifev tem cerca de 160 salas de aula. Os dois melhores alunos que pontuarem – em relação a notas – serão premiados. A frequência nas aulas também será analisada.

Celso Penha explicou que o contrato com o OBA Festival foi assinado pela diretoria anterior e agora houve essa novidade sem que ocorresse acréscimo financeiro no acordo. “Explicamos para o OBA qual era o nosso objetivo, eles entenderam e resolveram ampliar essa parceria com a Unifev para que nós pudéssemos contemplar os nossos alunos”, esclareceu.