O Saevinho participou com um painel expositivo no evento em Rio Preto

publicado em 26/10/2018

O aplicativo está disponível para Android®, de forma gratuita (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Entre os dias 15 e 19 de outubro, o pedagogo e desenvolvedor do Saevinho, Leandro Ferreira de Oliveira, participou com um painel na XV Semana de Pedagogia da Unesp – São José do Rio Preto buscando divulgar o mascote da Saev Ambiental responsável por disseminar aprendizado lúdico sobre meio ambiente para crianças da rede municipal. O mascote virou destaque no tema Educação Ambiental com a apresentação do site e do aplicativo usados como ferramenta pedagógica.

"A Saev Ambiental sempre se preocupa com a educação ambiental, e fazer parte de um evento como esse é muito importante. Os participantes foram em busca de inovações em metodologias de ensino. Os alunos e professores presentes adoraram a ideia e toda sua potencialidade", afirma o mestre em comunicação, Leandro Ferreira.

Aplicativo do Saevinho