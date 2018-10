Atletas visam Jogos Abertos do Interior, que será em São Carlos, em novembro

publicado em 22/10/2018

Expandindo os territórios, neste final de semana, a equipe de ciclismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Unifev estacionou as bikes na cidade de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, para participar do 2º GP Chapadão do Sul de Ciclismo, evento supervisionado pela Federação Mato Grosso do Sul de Ciclismo e que rendeu mais três medalhas de ouro para os votuporanguenses e outras classificações importantes.

Arthur Guerzoni Neto conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria Master-C1. Na Sub-30, dois atletas subiram ao pódio, Vinicius Igor de Oliveira, em primeiro, e, Vinicius Moretti Montoro, em terceiro.

O ciclista Willian Aparecido da Cunha Clementino competiu pela segunda vez com a equipe e foi medalhista de ouro na categoria Open. O atleta está focado nos treinos para conquistar uma vaga em 2019 no time Votuporanguense.

Na principal categoria Elite Masculina, o ciclista Liniker Padoan Godoy conquistou o quarto lugar e Marcos Albieri Maior, a sétima colocação. Já na categoria Elite Feminina, Karina Franzin ficou com o quinto lugar.