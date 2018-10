Município atende 1.841 crianças com idade entre 0 e 3 anos; Educação Infantil é reconhecida como uma das etapas da Educação Básica e tem recebido investimentos

publicado em 15/10/2018

Município atende 1.841 crianças de 0 a 3 anos(Foto: Divulgação/Prefeitura)

A área da Educação tem sido uma das que mais recebem investimentos do atual Governo do Prefeito João Dado. Os recursos são voltados às melhorias nas capacidades de estrutura física das escolas, contratação de mais profissionais, instalação e adequação dos sistemas de combate a incêndios, entre diversas outras ações.

Na Educação Infantil, desde janeiro do ano passado, foram abertas 822 novas vagas para crianças com idade entre 0 e 3 anos, no total, o Município atende 1.841 crianças nessa faixa etária. Essa ampliação se deve ao início de funcionamento da nova unidade, inaugurada pelo Prefeito João Dado no bairro Jardim Itália, e à reestruturação das unidades em funcionamento com ampliação da capacidade de atendimento por meio de contratações de mais profissionais, entre eles, 25 Educadores Infantis e 18 Técnicos em Educação.

O Secretário da Educação, Ederson Marcelo Batista, explicou que, hoje, Votuporanga trabalha com uma das melhores realidades da Educação Infantil na região. “As crianças são atendidas por um Educador, assistido por um Técnico em Desenvolvimento Infantil. A Educação Infantil passou a ser reconhecida como uma das etapas da Educação Básica e recebe a importância devida no aspecto educacional. O profissional trabalha questões cognitivas e comportamentais, visando um desenvolvimento da criança desde o berçário”.

O atendimento de qualidade oferecido nas creches e o crescimento da cidade que atrai famílias de fora faz com que a procura pelo serviço aumente cada dia mais. Para isso, a Secretaria Municipal da Educação tem buscado sempre ampliar o número de vagas garantindo a qualidade do atendimento. “Obedecemos rigorosamente à quantidade de crianças por educador, conforme determinam os órgãos competentes, e às situações de risco verificadas e encaminhadas pela Promotoria. No entanto, já estamos estudando junto à Secretaria da Administração a abertura de novo concurso público para contratação de mais profissionais”, finalizou.

Parcerias com Iniciativa Privada

Uma nova filosofia implantada na gestão do Prefeito João Dado e que tem agregado em diversas áreas da Administração são as Parcerias Público Privadas (PPP). Na Educação, os resultados, inclusive, estão se concretizando.

Uma escola já está sendo construída no Residencial Vida Nova Votuporanga com 413,27 m² de área construída e capacidade para atender inicialmente 200 crianças. O projeto de construção já prevê uma reserva de espaço para ampliações futuras, permitindo aumentar a capacidade para até 400 alunos.

Outros dois novos empreendimentos de loteamentos também já assinaram Termos de Compromisso com a Prefeitura para construção de duas escolas, uma no Loteamento Parque Residencial Figueira, região sul da cidade; e outra no Condomínio Kota Bulan, que será construído às margens da vicinal Herberth Vinícius Mequi, próximo à Iha do Pescador, região leste da cidade.