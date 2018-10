A premiação considera a votação dos supermercados associados da entidade, de todos os portes e tamanhos, que escolhem as empresas fornecedoras mais parceiras e eficientes para a operação das lojas, em 21 categorias.

publicado em 18/10/2018

A APAS representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo (Foto: Divulgação)

No dia 30 de outubro, 21 empresas que fornecem produtos e serviços aos supermercados e, consequentemente, aos consumidores, terão seus nomes atrelados a um dos mais qualificados reconhecimentos do setor: o Prêmio APAS Acontece, promovido pela Associação Paulista de Supermercados.

A premiação considera a votação dos supermercados associados da entidade, de todos os portes e tamanhos, que escolhem as empresas fornecedoras mais parceiras e eficientes para a operação das lojas, em 21 categorias. A votação é conduzida pela APAS em parceria com a GfK, empresa de estudos de mercado de origem alemã, sendo a maior empresa do ramo na Alemanha e a quinta em termos mundiais, e todo o processo é auditado pela renomada BDO.

Um dos grandes objetivos do Prêmio é fortalecer a parceria entre supermercado e fornecedor, essencial para o desenvolvimento do varejo e também para proporcionar as melhores condições de atendimento e serviços ao consumidor final.

“Buscamos com o Prêmio APAS Acontece mostrar a todos os públicos o quanto os elos da cadeia de abastecimento, no caso supermercados e seus fornecedores, se dedicam em inovar e realizar ações que potencializem negócios e, com isso, impactem favoravelmente na experiência do consumidor. É um trabalho contínuo que merece reconhecimento”, finaliza o presidente da APAS.

A cerimônia acontecerá no Memorial da América Latina, em São Paulo, a partir das 19h30, com os jornalistas Tiago Scheuere Sabina Simonato, ambos da TV Globo,conduzindo a entrega do prêmio junto com os empresários supermercadistas.

As categorias do Prêmio APAS Acontece são:Papelaria, Produtos Alergênicos, Bebida não alcoólica, Cerveja, Bebidas Alcóolicas (exceto cervejas), Carnes (carne bovina, suína, frango e peixe), Mercearia Doce, Mercearia Salgada, Perecíveis Congelados, Perecíveis Resfriados, Perecíveis Lácteos, FLV (fruta, legumes e verduras), Equipamentos Leves e Pesados, Higiene, Saúde e Beleza, Limpeza, Pet, Tecnologia e Gestão, Suprimentos e Embalagens, Veículos (caminhão, transporte de alimentos, logística, etc) e Serviços Financeiros.

O Prêmio também possui a categoria Empresa do Ano, em que é eleita a melhor parceira de negócios entre supermercado e fornecedor, e também realiza homenagens a personalidades ou instituições que mais contribuíram no ano para o desenvolvimento do setor supermercadista.