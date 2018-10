Maria Sidney e Luiza Silva Vale entregaram os itens confeccionados por quatro voluntárias, que serão comercializados em prol da Santa Casa

O Bazar funciona de segunda a sexta, a partir das 9h (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Doze polvos de crochês chegaram no Bazar do Bem nesta semana. Representantes do Lions Clube de Votuporanga – Centro demonstraram toda a sua solidariedade e amor pela Santa Casa de Votuporanga, entregando os itens que serão comercializados, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Maria Sidney, Luiza Silva Vale e mais duas companheiras do Lions produzem os polvos. “Estamos sempre confeccionando, mas separei esta parte para vocês já venderem. O objetivo do Lions é ajudar o próximo e acho válido unir esta missão a favor do Hospital. Eu sou voluntária no Bazar às segundas-feiras e esta doação é mais que especial”, contou Maria Sidney.

Para Luiza, auxiliar a Instituição faz muito bem. “É muito gratificante. A Maria Sidney me ensinou e agora não paro mais. É uma terapia saber que estamos contribuindo”, afirmou.

Os brinquedos são muito procurados pelos consumidores do Bazar do Bem. Mães buscam os polvos para presentear recém-nascidos prematuros. Os itens causam sensação parecida ao útero materno e prometem ajudar na melhora dos sistemas respiratórios e cardíacos.

A presidente do Bazar, Carla Angélica Cândido, agradeceu a contribuição do Lions. “Nossa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal utiliza estes polvos e sabemos dos seus benefícios. Comercializar estes itens é expandir este projeto para mais pessoas”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou o trabalho dos voluntários. “O Bazar é feito de pessoas abnegadas, que se dedicam em conquistar verbas para a manutenção de nossos atendimentos do SUS. Toda a renda adquirida é destinada para o Grupo de Humanização do Hospital, que busca maneiras de oferecer assistência cada vez melhor aos pacientes. Agradecemos às companheiras do Lions em nome da presidente Rosa Romero pelo apoio”, destacou.