Palestra será no auditório da Associação Comercial e falará sobre conquista de melhores resultados para a empresa; evento é gratuito e com vagas limitadas

publicado em 31/10/2018

Uma equipe bem treinada e constantemente motivada ajudará a empresa na busca de seus resultados e superação de metas. No próximo dia 8 de novembro, a partir das 8h30, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga e o Sebrae-SP promoverão o encontro gratuito “Lidere sua equipe para ter melhores resultados”. A palestra será ministrada pela gerente regional do Sebrae-SP em Votuporanga, Gilvanda Geraldina Figueiroa.

Com vagas limitadas, a palestra trará cases que ajudarão os participantes a compreenderem a importância desse processo e como liderar para que todos estejam em busca do mesmo resultado.

“Para comemorarmos a vitória no fim do mês, precisamos que haja uma sintonia da equipe todos os dias. Essa motivação começa pelo empreendedor, pelo poder do exemplo e pela busca constante de atualização”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.