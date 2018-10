O ex-prefeito diz que seu partido cometeu diversos equívocos nesta eleição

publicado em 28/10/2018

Da redação

O ex-prefeito de Votuporanga Junior Marão acompanhou a apuração das eleições por meio da transmissão ao vivo da rádio A Cidade na cidade de São Paulo, e comenta que as eleições na capital foram muito acirradas, no entanto não houve grandes surpresas. “Aqui em São Paulo especificamente foi bem acirrada, ontem o Rodrigo Garcia esteve aqui e estávamos conversando e ele passava para nós uma pesquisa feita pelo partido no telefone, e todas as pesquisas o João Doria ganhava, com uma diferença pequena”, disse.

Marão ainda falou sobre a presença do vice-governador da chapa do atual eleito João Doria, e disse parecer tranquilos em relação as pesquisas divulgadas. “Durante a visita dele, Rodrigo Garcia me pareceu muito tranquilo, e hoje de certa forma confirmou o resultado das urnas e acredito que deva chegar com uma diferença de um milhão de votos”, completou.

Ao fim da entrevista a Cidade FM, o ex-prefeito de Votuporanga se posicionou em relação ao cenário politico atual. “É uma eleição que foi muito aguardada, tanto em nível nacional quanto internacional, uma eleição muito polarizada, duas candidaturas que acabaram se apresentando em lados totalmente opostos, e tenho muitas interrogações do que vai acontecer no dia seguinte”, falou.

“Teremos um país bastante dividido, sabemos que o próximo presidente tem muitas responsabilidades e muitos desafios pela frente, principalmente no que se refere as reformas, e temos um congresso bastante dividido, então o vencedor tem que adotar um discurso de união, porque é disso que o Brasil precisa”, finalizou.

Por fim, Marão deu seu posicionamento a respeito da situação atual do seu partido PSDB, e aponta diversos equívocos durante as eleições deste ano, em relação ao apoio à candidaturas.