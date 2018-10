Recurso é proveniente da 7ª Feijoada Beneficente, realizada no Pampa Ville; provedor agradeceu a iniciativa

publicado em 22/10/2018

O evento foi realizado em junho, no Pampa Ville, em prol à Santa Casa de Votuporanga. (Foto: Divulgação/ Santa Casa)

Fazer a diferença e se divertirem. Esse é o objetivo do Interact Club de Votuporanga, que desenvolve projetos em prol da comunidade. Adolescentes e jovens de 12 a 18 anos dedicaram a renda da sétima Feijoada Beneficente para beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento foi realizado em junho, no Pampa Ville, em prol à Santa Casa de Votuporanga. O grupo, acompanhado do conselheiro Marquinhos Dóres, esteve no Hospital para entregar a verba arrecadada: R$2 mil com a promoção.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, aproveitou a oportunidade para apresentar dados do Complexo Santa Casa. Ele disse que, somente no ano passado, foram realizados 2.154.284 atendimentos. As estatísticas referem-se a Hospital; SanSaúde; AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Consultórios Municipais; Farmácia de Alto Custo; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Serviço de Atendimento Especializado (SAE); CAPS – Álcool e Drogas e Policlínica. “Em 2003, houve reformulação no Hospital. Começou com Junior Marão, que assumiu a Instituição juntamente com grupo de empresários. Depois dele, entrou Luiz Alberto Bressan por dois anos e, após este período, me tornei provedor. Estou no meu quarto mandato”, contou.

Luiz destacou que os recursos recebidos pelo Hospital são insuficientes. “Atendemos 70% via Sistema Único de Saúde e a tabela destes procedimentos é irrisória. Para se ter uma ideia, recebemos R$10 por consulta. O nosso desafio é, mesmo com pouca receita, fazer excelente assistência principalmente para quem não tem condições financeiras”, complementou.

Ele agradeceu a doação. “Queremos agradecer vocês pela iniciativa. Sabemos que fizeram com coração e isso vale muito”, disse.

Marquinhos Dóres destacou que os jovens colaboram com a comunidade. “Essa atitude precisa ser enaltecida, eles organizaram tudo”, afirmou.