Evento promovido pelo Interact será no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfalgali”, no Parque da Cultura, a partir das 16h; concurso de cães em destaque será realizado

publicado em 19/10/2018

O evento será no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfalgali”, no Parque da Cultura (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Neste sábado (20/10), é dia de InteraCão, que chega à 12º edição na cidade com a idealização do Interact Club de Votuporanga e apoio da Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria da Saúde, Saev Ambiental e Unifev. O evento será no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfalgali”, no Parque da Cultura, a partir das 16 horas.

Atividades como concurso de cães, orientação sobre os cuidados com pets, espaço infantil, serão realizadas nesta tarde, é o que explica a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho. “Esta será uma oportunidade para que os animaizinhos e seus donos se divirtam e interajam. Serão oferecidos serviços para o cuidado e bem-estar dos pets. Toda população está convidada a participar deste evento que é gratuito”.

Entre os destaques do concurso de cães estarão, o maior cão e cadela, o melhor traje, o mais adestrado(a) e o mais parecido(a) com o dono(a). As inscrições para participação do concurso terão valor simbólico, por categoria, no valor de R$ 2, que poderão ser feitas no local.

A Secretaria Municipal da Saúde disponibilizará equipes para a vacinação antirrábica.