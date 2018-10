Cerimônia será realizada às 8 horas, seguida pelo Torneio Regional de Natação da Federação Aquática Paulista, que reunirá mais de 200 atletas

publicado em 19/10/2018

São 2,25 milhões de litros de água e as arquibancadas possuem capacidade para 1 mil pessoas (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Tudo pronto para a inauguração do novo Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho", localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin. O evento será neste sábado (20/10), às 8h, e contará com a presença do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Estado, Cacá Camargo, e o Chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo, Aldo Rebelo, responsável, à época, enquanto Deputado Federal, pela emenda parlamentar que destinou recursos para a construção da obra.

O Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho" conta com piscina olímpica obedecendo às medidas oficiais de 50 metros de cumprimento por 25 de largura e 1,8 metros de profundidade. O Prefeito João Dado ressaltou a importância de ter uma piscina com medidas oficiais “os atletas se acostumam em uma piscina menor e quando vão para as competições há um desgaste maior. Não existe nenhuma na região. É uma raridade piscina olímpica e teremos essa raridade em nossa cidade”. São 2,25 milhões de litros de água e as arquibancadas possuem capacidade para 1 mil pessoas.

Parte da equipe administrativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer trabalhará no espaço, localizado em área de 5 mil m², que conta ainda com bilheteria, dois vestiários, duas salas de aula, laboratório e salas de atendimento, avaliação técnica, manutenção e de coordenação. De acordo com o Dado, “é um orgulho ter um complexo aquático que vem ao encontro dos interesses da cidade que está formando uma geração de atletas de natação. Já temos, em Votuporanga, um campeão paralímpico, um atleta fantástico, que já vem se destacando nas competições nacionais”.

Investimento

O investimento na obra foi de cerca de R$ 2 milhões, com R$ 975 mil de recursos do Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte. O restante ficou sob responsabilidade da Prefeitura e também da Unifev, já que a obra contou com importante parceria da Instituição de Ensino.

Torneio de Natação

Logo após a cerimônia, os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga competem no Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, evento promovido pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista, que reunirá mais de 200 nadadores de diversas cidades da região.