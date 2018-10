Com o tema Currículo, habilidade socioemocional e imagem do professor, evento será realizado no dia 24 de outubro, no Campus Centro

publicado em 02/10/2018

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990 (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev, por meio dos seus cursos de Educação Física, Letras, Pedagogia e Psicologia, promoverá, no dia 24 de outubro, o II Simpósio Dilemas da Educação. Neste ano, o evento, que abordará o tema Currículo, habilidade socioemocional e imagem do professor, será realizado no Auditório do Campus Centro, às 19h30.

Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, no site: www.unifev.edu.br/dilemasdaeducacao, até o dia 17 de outubro. O encontro é destinado a profissionais da área da Educação e aos alunos dos cursos de licenciatura da Instituição.

Na oportunidade, o assunto será discutido pelos coordenadores das graduações em Educação Física e Psicologia, Prof. Me. Valter Brighetti e Profa. Ma. Raquel Sartori, respectivamente, e pela Profa. Ma. Michele Bizzio, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – campus Birigui.

O evento tem o objetivo de reunir profissionais de diversas áreas de conhecimento, especialmente, das licenciaturas, a fim de partilhar leituras e reflexões acerca da educação contemporânea.

“Convidamos pesquisadores para apresentarem considerações que se baseiem em pesquisa teórica e que tenham como escopo a discussão transdisciplinar dos dilemas ligados ao papel do educador frente à temática proposta”, explicou o coordenador do curso de Letras, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi.