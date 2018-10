Luis Cesar Rodrigues esteve no Hospital e conheceu Baby Log, doado pela Unifev em parceria com Rotary Club de Votuporanga

publicado em 10/10/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou o governador do Rotary - Distrito 4480, Luis Cesar Rodrigues, nesta terça-feira (9/10). Acompanhado pelo presidente do Rotary Club de Votuporanga, Humberto Lucio Barbosa e do ex-governador José Luiz Sanches Vargas, ele foi recebido pelo provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana e pelo presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola.

O grupo percorreu o Hospital. Em visita na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, Luis Cesar conheceu Baby Log, equipamento de última geração doado pela Unifev em parceria com Rotary Club de Votuporanga.

O aparelho foi entregue em abril deste ano e já salvou a vida de mais de 30 recém-nascidos. “Ganhamos um ventilador, diferente do convencional, que ajuda em casos muito graves. Um equipamento de tecnologia de ponta, que só vem a somar ao que a Santa Casa representa pra Votuporanga e região”, destacou o provedor.

A médica responsável pela UTI Neonatal, Dra Lara Greghi, deu mais informações sobre Baby Log. “Me informei sobre o equipamento e comecei a solicitar em diversos clubes de serviços. Conseguimos com doação de Unifev e do Rotary Club de Votuporanga”, enfatizou.

Dra Lara ressaltou os benefícios. “O nosso Baby Log faz todos os módulos ventilatórios e utilizamos muito, desde o primeiro dia de internação até o desmame. O equipamento reduz o tempo de permanência no Hospital e o risco de intercorrências. Fomos a primeira Instituição que recebeu o aparelho do Estado”, complementou.

O presidente do Rotary contou o início da parceria. “O projeto teve início na gestão de Flávio Pastore e foi conduzido por Ayres Fernando Cruz Francelino. Não pagamos o equipamento, mas ajudamos intermediando com a Unifev”, disse.

O governador elogiou a estrutura da Santa Casa e se colocou à disposição. “Nosso objetivo é potencializar ainda mais os atendimentos”, finalizou.