publicado em 03/10/2018

O prazo máximo para término de construção é dia 19; limpeza com água será permitida até dia 31 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Cidade, responsável pela administração do Cemitério Municipal "Petronilo Gonçalves da Silva” de Votuporanga, alerta sobre o cronograma de datas para reformas, pinturas e construção de sepulturas, devido as visitações de Finados, celebrado no dia dois de novembro. O prazo para início das ações deve ser até segunda-feira (15/10) e o prazo máximo para o término não pode ultrapassar o dia 19 de outubro (sexta-feira).

Serviços de limpeza de sepulturas com utilização de água serão permitidos até o dia 31 de outubro. Após esta data, será proibido uso de baldes ou mangueira, podendo ser utilizados apenas tecidos.

A Secretaria da Cidade ressalta que o cronograma visa reorganizar o local. O objetivo é eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações.