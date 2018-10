Limpeza com água pode ser feita até amanhã (31/10); ambulantes estarão em novo local

publicado em 30/10/2018

Para garantir que a população não passe por transtornos e possa visitar seus entes queridos neste Dia de Finados (2/11), a Prefeitura de Votuporanga faz alguns alertas aos ambulantes e também à população em geral que passará pelo Cemitério Municipal "Petronilo Gonçalves da Silva" e também no Distrito de Simonsen. O horário de visitação será das 6h30 às 18h30.

Aos ambulantes, o prazo para retirar a autorização segue até a próxima quinta-feira (01/11), no setor de Fiscalização da Prefeitura, no Paço Municipal, das 9h às 15h. Para emitir a autorização, é necessário pagar uma pequena taxa de diária. Para quem estiver trabalhando como ambulante sem a referida autorização, os ficais emitem a taxa diária do ambulante, que corresponde a R$ 61,41.

Neste ano, o local destinado para a venda dos ambulantes será na Rua João Geanezi, no estacionamento do Velório, diferente dos anos anteriores que era na rua lateral ao cemitério.

Missas

A missa no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” será celebrada pelo Bispo Dom Moacir, às 7h30.

Já no Cemitério Municipal do Distrito de Simonsen, a missa será celebrada pelo Padre Alexandre Pereira da Silva, às 9h.

Limpeza

Os serviços de limpeza de sepulturas com utilização de água serão permitidos até o dia 31 de outubro. Após esta data, será proibido uso de baldes ou mangueira, podendo ser utilizados apenas tecidos.

O prazo para reformas, pinturas e construção de sepulturas foi encerrado no dia 19 de outubro.