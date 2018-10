Toda quarta, das 16h30 às 20h, oito produtores rurais comercializam seus produtos na Praça São Bento

publicado em 16/10/2018

Feira do Produtor Rural acontece amanhã (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Nesta quarta-feira (17/10), e em todas as outras quartas, a população de Votuporanga poderá comprar produtos fresquinhos e de qualidade, com baixo preço, direto dos agricultores na Feira do Produtor Rural, inaugurada pelo Prefeito João Dado na última semana. Os estandes identificados com os nomes dos oito produtores que fazem parte do programa ficam montados das 16h30 às 20h.

O projeto foi idealizado pelo Prefeito e executado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sindicato Rural do município e Sebrae-SP.

“Hoje em dia estamos tão acostumados a comprar tudo industrializado que nos esquecemos da importância de valorizar a agricultura familiar. Além de trazer produtos frescos e de qualidade, com preços mais baixos, porque não há atravessadores, a Feira do Produtor Rural também incentiva o empreendedorismo desses agricultores, que passaram por capacitação envolvendo todo o processo, desde a produção até a comercialização, e, hoje, devem comemorar essa conquista”, disse o Prefeito João Dado, durante a abertura oficial na semana passada.

Projeto

A Feira do Produtor Rural começou a ser desenvolvida em março deste ano, com o primeiro encontro no auditório do Sindicato Rural de Votuporanga e acompanhamento do Sebrae-SP. Depois, os oito produtores participaram de uma sensibilização, seguida pela realização de vários módulos totalmente gratuitos, com duração total de 272 horas. "Importante é que os inscritos tiveram módulos de formação e organização de equipe, normas e procedimentos adequados para a feira, construção dos estandes de bambu, planejamento da produção, preparação adequada dos produtos a serem levados à Feira, métodos de comercialização, técnicas de vendas e exposição de produtos, controles de gestão do negócio, ou seja, uma verdadeira profissionalização de sua atividade", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior.