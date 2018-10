Na tarde de ontem, a inFlux Votuporanga recebeu a visita do diretor de expansão da empresa, Eduardo Leal

publicado em 09/10/2018

Unir a paixão por motos e o trabalho como diretor de expansão da inFlux English School foi o desafio que Eduardo Leal se propôs há dois anos. Desde 2016, ele percorreu 19 mil quilômetros sobre duas rodas visitando escolas da rede.

Na tarde de ontem, ele esteve na unidade de Votuporanga e foi recepcionado por Caio Henrique, proprietário da Influx Votuporanga, que foi inaugurada no último dia 5 de julho.

Apaixonado por motos desde os 19 anos, Leal explica que a ideia surgiu de um projeto dos diretores da inFlux para visitar presencialmente as mais de 150 unidades espalhadas pelo Brasil. A proximidade com os franqueados é uma marca da rede de franquias inFlux English School. “Nessa visita eu me aproximo do nosso franqueado, conheço a estrutura da escola e estreito laços” conta.