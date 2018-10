O jornal A Cidade apurou que ele morou cerca de 10 anos em Votuporanga

publicado em 28/10/2018

O atual agente da Polícia Federal, Danilo César Campetti, que já morou em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Da redação

O atual agente da Polícia Federal, Danilo César Campetti, que já morou em Votuporanga, está realizando a escolta de segurança do candidato a presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL), neste domingo (28), durante as votações do 2º turno das Eleições 2018.

O jornal A Cidade apurou que ele morou cerca de 10 anos em Votuporanga, estudou no Colégio Objetivo e jogou no time de vôlei do Votuporanga Clube.