Alunos conheceram, na prática, os processos de captação de água superficial e subterrânea, além da Estação de Tratamento de Água

publicado em 24/10/2018

Os alunos dos 6º e 8º períodos participaram da visita (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos dos 6º e 8º períodos do curso de Engenharia Civil da UNIFEV participaram, recentemente, de uma visita técnica à Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev Ambiental).

Sob a supervisão do docente da graduação Prof. Me. Edson Geraldo Casarotti, os universitários conheceram a captação de água superficial e subterrânea e, também, a Estação de Tratamento de Água (ETA). No local, eles puderam observar como é feita a captação, o tratamento, a reserva e a distribuição da água aos votuporanguenses.

O professor afirmou que o intuito da visita é proporcionar ao discente a aplicação prática dos conceitos e os cálculos vistos em sala de aula. Dessa forma, a ação reflete no interesse pela disciplina e no melhor aproveitamento do curso.