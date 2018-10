O evento será realizado no fim de semana dos dias 10 e 11 de novembro, em Votuporanga, segundo a Secretaria do Estado

publicado em 28/10/2018

Segundo a agenda dos cantores, o show será realizado no dia 11, em Votuporanga (Foto: Fabio Tieri)

Gabriele Reginaldo

A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo con firmou a data da Virada Cultural Paulista em Votuporanga. O evento será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. A pasta informou que a programação deve ser concluída amanhã e, então, será divulgada oficialmente para a população.

O A Cidade adianta que a dupla sertaneja Hugo e Tiago é atração confirmada no evento da cidade. De acordo com a equipe de produção dos cantores, o show será realizado no dia 11, em Votuporanga, durante o encerramento da Virada Cultural Paulista. A dupla também está confirmada para o dia 10, em Taubaté, e dia 17 em Assis.

Em maio deste ano, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo afirmou ao A Cidade que, no ano passado, Votuporanga foi a única cidade da região a receber a Virada Cultural Paulista.

No ano passado, a 3ª edição do evento promovida em Votuporanga contou com mais de 34 mil pessoas entre Concha Acústica, Centro de Convenções e Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura. Uma das principais atrações foi a apresentação do show do rapper Projota, que levou um grande público jovem à Concha Acústica, no fechamento da edição na cidade.

A Virada Cultural Paulista é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com prefeituras municipais e reúne música, teatro, cinema, projeções, dança, literatura e performances.

Em contato com a secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Stipp, ela informou que o evento ainda não foi confirmado pela Prefeitura de Votuporanga na cidade.